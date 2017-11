Vila-real dóna la benvinguda al nadal amb la tradicional encesa de la il-luminació

L´Encesa de la il•luminació nadalenca en la plaça Major i els carrers per als vianants aquesta vesprada a les 19.30 donarà pas a la fira de Santa Caterina que es cel-lebrarà diumenge com a preludi a les festes de nadal a Vila-real. La companya Visitants és l´encarregada d´oferir l´espectacle de dinamització i animació comercial Estels.

El pròxim 1 de desembre donarà començament la campanya comercial de Nadal, organitzada per Ucovi, en la qual se sortejaran 1.000 euros en premis entre aquells que facen les seues compres durant tot el mes en els comerços de Vila-real. El XXII Concurs de Guitarra per a Joves, la Revista Parlada Camino, campionats esportius de gimnàstica, natació, un triatló per a xiquets o la carrera de sant Silvestre són uns altres dels actes programats per al mes de desembre, als quals se sumen els espectacles d'animació de Visitants pels carrers, marcats en el calendari per als dies 2, 15, 23 i 30 i el 3 de gener.

Els tallers didàctics per a escolars Cultura i tradició a les Festes de Nadal, la campanya per un ús no sexista dels joguets #Juguemaseriguals i la II Trobada d’Artesans, dins de la campanya Naturalment, s'uneixen al XXV Festival Coral Ciutat de Vila-real, a càrrec de la Coral Sant Jaume, als carrers i a la basílica de sant Pasqual.

L'agenda també inclou el Betlem Vivent de la Parròquia de Santa Isabel, la Fireta de Nadal –del 20 al 23 de desembre en la plaça de Colom- i El dia més curt i també està prevista la representació de la cantata nadalenca El Naixement, el dia 23, i l'arribada del Missatger Reial, el 26 de desembre, a les 11.00 hores a la plaça Major.

La fira Nadalàndia –del 27 al 30 de desembre en el Centre de Congressos, Fires i Trobades-, el concert solidari de la Banda Jove de la Unió Musical La Lira -29 de desembre— i una sessió de cinema en valencià el 3 de gener precediran a la cavalcada

dels Reis Mags, que tindrà lloc el 5 de gener a les 19.30 hores. I els dies 1, 8, 15, 23 i 29 se celebraran noves sessions de la cita urbana musical i solidària en els diferents establiments hostalers de la ciutat.

A més els comerços adherits a la Unió Comerç Vila-real (UCOVI) se sumen al Black Friday, en el qual les tendes oferiran grans descomptes durant tota la jornada de hui, y el diumenge, els carrers de la ciutat s'ompliran de parades amb l'arribada de la fira de Santa Caterina, una de les més importants de la província i de la Comunitat, reconeguda d'Interès Turístic Provincial, que torna amb 246 parades de tot tipus de productes.