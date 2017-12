Vila-real despedix Andrea Carballo

El soterrrament va tenir lloc ahir per la vesprada en l´esglèsia Arxiprestal de la ciutat que en tot moment va estar custodiada per agents de seguretat.

La investigació continua oberta per esclarir les causes de l´accident . El jutjat numero 1 de Castelló investiga les circumstàncies en les que van morir els dos joves de Vila-real desp´res que el seu vehicle colisionara contra una gasolinera. El jutjat es troba a la espera de rebre i analitzar els informes complets de la policía Nacional i Guardia Civil per determinar si es tracta d´un cas de violència de gènere.

Tot i això els familiars ja s´han pronunciat i aseguren de forma contundent que va ser un assassinat , previ segrest, segons relata la mare de la jove en el facebook. Ell tenia una ordre d´allunyament des que la intentara atropellar fa apenes uns dies. El jutjat de violència sobre la dona de Vila-real li va prohibir apropar-se a ella a menys de 200 metres i de comunicar-se amb ella per qualsevol via. Divendres ell es va saltar l´ordre.

A les 12 del migdia de hui dimecres és el soterrament del xic en la capella del Carmen.