Vila-real demanda la compravenda de l´Hostal del Rei a un particular

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciat que l'Ajuntament ha presentat, en data 30 de gener de 2018, una demanda als jutjats per a reclamar la nul•litat de la venda de l'Hostal del Rei a un particular, en considerar que s'ha vulnerat la llei de Patrimoni i amb l'objectiu que l'immoble, l'únic Monument Nacional amb què compta la ciutat i un dels pocs vestigis de l'època fundacional de Vila-real, siga de tots els vila-realencs i vila-realenques “ sense que això`supose hipotecar la ciutat de Vila-real”apunta el primer edil.

L'alcalde ha manifestat la voluntat del consistori d'arribar a un acord que evitara la via judicial. "El nostre objectiu és salvar l'Hostal del Rei i la millor manera de protegir el patrimoni és que siga de tots", assenyala. Benlloch ha plantejat diverses opcions, que passarien o bé per la incorporació de l'immoble al patrimoni nacional, i la seua cessió per a l'ús municipal, o bé per pactar fórmules que permeteren l'Ajuntament fer front al pagament a diversos anys i sense hipotecar la ciutat.