Vila-real demana un préstec per fer front al pagament de sentències urbanístiques

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha signat el préstec de 4,9 milions d'euros amb el qual l'Ajuntament podrà fer front a les sentencies urbanístiques de la gestió del partit popuparl. El crèdit, subscrit amb el BBVA, es destinarà en un 89% al pagament de resolucions urbanístiques de governs anteriors al 2011.

En concret, el préstec ascendeix a 4.895.561 euros, dels quals 4.345.501 euros serviran per a fer front al pagament de resolucions del Jurat d'Expropiació sobre operacions urbanístiques dels governs del PP. La resta, 550.000 euros, es destinaran a sufragar la penúltima quota de l'adquisició del Gran Casino.

Entre altres operacions, es farà front a reclamacions de propietaris per operacions urbanístiques que es remunten en alguns casos fins als anys 90. Expropiacions a l'entorn del jardí del Rei Jaume I, l'obertura de vials en la zona del col•legi José Soriano o el pàrquing enfront de la piscina coberta, entre uns altres.

El préstec subscrit és a 22 anys, amb una carència de dos anys i 20 d'amortització, a un interés de l'euríbor + 64 punts bàsics, la qual cosa significa un 0,455% en la situació actual (en valors negatius) del tipus europeu. Aquestes condicions es traduiran en el pagament d'interessos de 22.323,76 euros en cada any de carència i una quota anual d'amortització de 244.778,07 euros en el tercer any. L´alcalde ha manifestat que és una quantitat perfectament assumible per l´Ajuntament a diferencia del prèstec d e20 miilons d´euros del PP que genera unes condicions de cancel•lació abusives i un 6% d'interessos, que ens costen a les arques municipals cada any tres milions d'euros.