Vila-real convoca el III Aplec de nadal per les vacances escolars

L’Aplec de Temps Lliure convoca per tercer any consecutiu una edició específica per a les vacances nadalenques. La iniciativa, impulsada de manera pionera pel departament de Serveis Socials per a garantir l'atenció dels menors en totes les èpoques de vacances escolars, ha obert ja el termini d'inscripcions, que podran formalitzar-se fins al 10 de desembre en el formulari habilitat al web http://aplecdetempslliure.vila-real.es.

El tercer Aplec de Nadal, dirigit a xiquets i xiquetes de Vila-real d'entre 3 i 16 anys empadronats a Vila-real, oferirà 100 places, dividides entre els col·legis Pintor Gimeno Baró i Pasqual Nàcher. En tots dos centres, la campanya, que tindrà lloc del 26 al 29 de desembre i del 2 al 5 de gener, proposa activitats gratuïtes de caràcter lúdic-educatiu, com tallers, jocs esportius o gimcames. El programa incorpora també servei de menjador i desdejunis, amb preus reduïts i bons.

El 12 de desembre se celebrarà el sorteig públic que marcarà l'ordre de les inscripcions i el dia 15 es publicarà la llista d'admesos per col·legis.