Vila-real convoca una desena de borses d’ocupació per a millorar el servei i atenció als ciutadans

L'Ajuntament de Vila-real viu un any històric en matèria de creació d'ocupació. A les ajudes que arriben des de la Generalitat i el Fons Social Europeu per a impulsar programes específics que han beneficiat prop de 400 famílies en els últims mesos, se suma ara l'oferta laboral pública que des de l'Ajuntament es comença a fer efectiva.

I és que, tal com va anunciar recentment l'alcalde, José Benlloch, el consistori té previst renovar les borses d'ocupació municipals per a contractar personal i, al mateix temps que es millora el servei a la ciutadania, “s'ofereixen noves oportunitats a qualsevol persona que desitge presentar-se en igualtat de condicions”.

En total són més d'una desena les borses que es convoquen enguany, dues de les quals ja han finalitzat, com són la de Tècnic Mitjà d'Administració Especial (TMAE) d'Igualtat i la d'intendent principal de la Policia Local.

D'altra banda, estan en procés prop d'una desena de borses, de les quals algunes ja es troben en plena selecció del personal, després d'haver-se convocat i realitzat l'examen. És el cas de les borses de TMAE de Treballador Social -a la qual es van inscriure 102 persones- i d'Auxiliar d'Administratiu d'Administració General o d'Administració Especial,que va comptar amb 575 candidats aspirants i finalment amb 128 membres efectius en la llista definitiva d'aprovats.

També s'han convocat altres borses per a tècnics de gestió d'Administració General, per a monitors o professors de la Universitat Popular, així com per a operaris socorristes i per a Tècnics Auxiliars d'Administració Especial (TAAE) del Servei Municipal d’Esports (SME), les proves de la qual ja s'han realitzat. A la llista se sumen les convocatòries de Tècnic d'Administració General i de TMAE Educador Social.

La coordinadora general d'Alcaldia, Silvia Gómez, afirma que “després d'anys sense poder crear ocupació pública per les restriccions del Govern, comencem a tenir llocs que requereixen ser coberts, una bona notícia per als nostres veïns”. L’edila recorda que “la falta de personal ha provocat que visquérem anys molt durs des que entràrem a formar part de l'equip de govern en 2011, però en els últims temps estem aconseguint crear noves places que permetran agilitar molt més les tasques que afecten als ciutadans, especialment en l'àmbit dels Serveis Socials, on hi havia borses en actiu, però no s'han pogut cobrir els llocs”.