Vila-real convoca un concurs per felicitar els nadals el pròxim any

La regidora de Innovació Mónica Mañas ha presentat un novedòs concurs de felicitacions nadalenques per al pròxim any. / ONDACERO.ES

La Regidoria d'Innovació i Noves Tecnologies de Vila-real impulsarà en la campanya de Nadal del pròxim any un concurs per a trobar la felicitació més original i innovadora realitzada per artistes locals i que servirà per a felicitar les festes en 2018 per part de l'Ajuntament.

La regidora de l'àrea, Mónica Mañas, explica que els internautes ja poden trobar el vídeo de presentació del concurs, que a més de mostrar i promoure el talent local, serveix com a felicitació institucional digital. UN video de MusicAdVersion i la xaranga Reality Show.

El concurs, que entrarà en funcionament ja en 2018, promourà i premiarà la creativitat, l'ús innovador de les tecnologies, l'estètica, la tradició, l'impuls de la solidaritat, les relacions interpersonals i valors. Es tindran en compte els conceptes de l'economia, l'art, la cultura, el turisme o el patrimoni, que quedaran plasmats en una original felicitació nadalenca virtual, però també en la memòria dels nostres veïns, ja que la intenció és portar als carrers i al comerç local aquestes creacions d'alguna manera per a atraure al públic.

La intenció de la convocatoria és fomentar la participació ciutadana perquè el guanyador siga per votació popular, “aconseguint així que els participants i guanyadors siguen coneguts per totes les entitats, associacions, veïns i entitats i administracions que tenen relació amb l'Ajuntament, de manera que exportem el nostre talent també fora de la ciutat” explica la edila de Noves Tecnologies, Mónica Mañas.