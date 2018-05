Vila-real conmemora el 400 aniversari de la beatificació de Sant Pasqual

Enguany es commemora el 400é aniversari de la beatificació de Sant Pasqual. Una fita històrica, cultural i patrimonial que l'Ajuntament de Vila-real vol celebrar com mereix i per a la qual ja ha preparat algunes de les principals propostes que formaran part de l'agenda oficial d’aquesta singular efemèride al llarg de l'any, que fa 200 anys que no es commemora. Un logotip identificarà cada activitat que s'emmarque en aquesta programació, símbol que ha sigut creat per un dissenyador local.

El vídeo Passos de sant Pasqual, creat per al centenari del patronatge, tindrà una continuació amb un segon documental dedicat a la basílica, el convent i la Reial Capella. A més, el primer reportatge es repartirà amb els principals mitjans de comunicació escrits durant les festes de setembre perquè arribe a les cases dels veïns. Així mateix, al llarg de l'any està previst que s'editen dos llibres. El primer presentarà a Sant Pasqual al voltant del món i també relacionarà al sant amb la cuina, la gastronomia i els aliments, mentre que el segon serà una recopilació de textos de caràcter teatral sobre el patró de la ciutat, amb diverses obres recuperades que van des del segle XVII fins al XX i que engloben actes sacramentals, comèdies i versos teatralitzats.

A més el Fill Predilecte Rafael Beltrán Moner està preparant una obra musical amb textos de Jacinto Heredia i ha destacat les visites guiades realitzades a la basílica.

A més està prevista la construcció del Centre de recepció de visitants de Sant Pasqual, que arribarà gràcies al compromís adquirit per la Diputació de Castelló amb un pressupost de prop de 70.000 euros i que s´ubicarà en l'espai que actualment alberga les oficines i les reunions de la Fundació de Sant Pasqual. El centres preten ser un espai per a la recepció dels turistes, que arribaran fins a la porta amb autobús i, després del seu pas per aquest espai, visitaran el convent, la basílica i la Reial Capella.

La agenda d´actes de tipus religiós i cívic, que s´anunciarà pròximament, destaca també la recuperació de les campanes i carilló de les bàsilica, gràcies al compromís i la implicació del Fill Predilecte de la ciutat José Gómez Mata.