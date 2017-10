Vila-real ja compta amb el sistema Atenpro per a victimes de violencia de gènere

Imatge de la terminal de Atenpro per entrar en contacte amb personal especialitzat durant els 365 dies de l´any. / ONDACERO.ES/CRUZROJA.ES

Vila-real s´adherit al Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a víctimes de la violència de gènere, que presta Creu Roja a nivell nacional i del que ja disposen unes 20 dones en la ciutat. Les víctimes de violència de gènere tindran una atenció immediata, davant les eventualitats que els puguen sobrevenir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i estiguen on estiguen.

El sistema permetrà garantir la seguretat de les usuàries, que compten amb un terminal que utilitza les tecnologies de comunicació i de telelocalització per a entrar en contacte en qualsevol moment amb un centre atès per personal específicament preparat per a donar una resposta adequada a les seues necessitats.

El servei és possible a través d´un conveni del ministeri de Sanitat, amb la Federació Espanyola de municipis i Províncies. A Vila-real es gestiona desde la casa de la dona.