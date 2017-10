Vila-real cerca local per la nova comissaria de la Policía Nacional

El govern d´Espanya ha sol-licitat a l´Ajuntament que cerque un local, ja construït per la seva rehabilitació, per poder fer realitat les noves instal-lacions per al cos nacional.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciat avui que l'Ajuntament treballa ja en la cerca de locals adequats per a posar-ho a la disposició del Govern amb l'objectiu de traslladar la comissaria de la Policia Nacional. En aquests moments “estem cercant ja, tal com se'ns ha sol•licitat des del Govern, un local ja construït per a la seua possible rehabilitació, i per nosaltres no serà” explica l´alcalde José Benlloch en el discurs de l´acte de la policía.

El primer edil ha participat en la festa dels Àngels Custodis, que com cada any s'ha celebrat a l’ermitori de la Mare de Déu de Gràcia, on ha destacat l'important paper que juga aquest cos de seguretat a la ciutat, que compta amb una de les taxes d'infraccions més baixes de la província de Castelló i de tot l'Estat, “convertint Vila-real en una de les ciutats més segures”apunta Benlloch.

Per açò, ha recordat que “portem anys batallant, reivindicant i exigint al Govern central que atenga una petició històrica i que és ja una qüestió de justícia” i ha manifestat que “no anem a deixar de batallar, reivindicar i barallar on siga necessari perquè compten amb unes instal•lacions i condicions dignes i adaptades al segle XXI”. Afig Benlloch, qui ha felicitat als agents que avui han vist reconeguda la seua tasca amb diferents distintius i ha agraït, en nom de tots els veïns, la “vocació” de tots els agents que conformen el cos Nacional de Policia a Vila-real.