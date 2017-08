Vila-real celebra un ple urgent per a accelerar els pagaments retardats als proveïdors

L'Ajuntament també ha acordat per unanimitat la suspensió de dos llicències urbanístiques per a la construcció de dos rotondes en els carrers Encarnación i camí els Voltes

L'Ajuntament de Vila-real ha convocat un ple urgent a fi d'accelerar els pagaments que encara no han arribat als proveïdors. La xifra de desembossament rondarà el mig milió d'euros. A més, l'Ajuntament també ha procedit a la suspensió de dos llicències urbanístiques després d'arribar a un acord unànime. Amb això, s'estudiarà la construcció de dos rotondes en els carrers Encarnación i Camí Els Voltes.

“Volem agilitzar al màxim els pagaments, amb l'objectiu que els proveïdors municipals puguen cobrar com més prompte millor. Per això hem convocat este Ple extraordinari i urgent, amb l'objectiu d'accelerar els ingresos”, argumenta la regidora d'Hisenda, Sabina Escrig. En la sessió s'ha aprovat un paquet de 86 factures, 63 de les quals corresponen a empreses locals per un valor de 102 000 euros. La resta s'abonarà a altres corporacions arribant a una xifra pròxima al mig milió d'euros.

Quant a la suspensió de les dos llicències urbanístiques, tots els grups han votat a favor. Segons es detalla en la proposta presentada per Emilio Obiol, regidor de Territori del municipi vilarrealense, es tracta d'una forma de fer front al “tráfic rodat” en dos zones de la localitat, concretament el carrer Encarnación i el Camí els Voltes.

La mesura s'adopta amb vista a estudiar la construcció d'una rotonda en l'encreuament entre els carrers Sants Creu-Encarnación-camino Vell Onda-Castellón- i Borriol, que ha vist incrementada notablement la circulació en particular en jornades de futbol; i en la intersecció entre el camí els Voltes, carrer Bèlgica i avinguda Pius XII, als voltants dels solars de Fritta i Azuvi, una zona industrial amb un important nivell de tràfic, en particular de vehicles pesats, que previsiblement es veurà fortament augmentat amb la posada en funcionament del nou pàrquing de camions.