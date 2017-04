Vila-real arranca una campanya per a informar com circular segur en rotondes.

Els agents observaran les possibles infraccions i informaran el conductor amb un díptic informatiu sobre com circular dins de les glorietes.

cartell La Policia Local inicia una nova campanya informativa per a millorar la seguretat en la circulació dins els rotondes. / ONDACERO.ES

Des de hui dilluns i fins al pròxim 5 de maig, l'àrea de Seguretat Viària de la Policia Local arranquen la tercera campanya Circulant Segur en rotondes. La iniciativa, ja es va posar en marxa en 2013 i 2015 i 2 hem considerant necessari tornar a portar-la al carrer, ja que, a pesar de la proliferació de glorietes, hi ha un profund desconeixement de com usar-la entre els conductors en general, per la qual cosa es tracta d'informar en persona, però també a través de l'edició de folletos" explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Serralvo.

Esta acció divulgativa perseguix conscienciar els ciutadans de l'ús correcte de les glorietes i contribuir a la reducció de l'accidentalitat en estos elements de regulació del tràfic. Els agents de la Unitat de Tràfic observaran les possibles infraccions i, davant de l'existència d'estes, detindran al vehicle i informaran el seu conductor de quin ha sigut la infracció i com hauria d'haver actuat, entregant-li un díptic informatiu sobre com circular dins de les rotondes.