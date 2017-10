Vila-real aprovarà una modificació de crèdit per pagar deutes i augmentar el sou als funcionaris

El plenari del dimecres aprovarà una modificació de crèdit per fer front a deutes i per augmentar el sou als funcionaris. / ONDACERO.ES/VILA-REAL.ES

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real aprovarà dimecres que ve una modificació de crèdits de 772.000 euros, per a fer front a pagaments i despeses urgents i a més farà efectiu l´augment de l’1% dels empleats públics, ja prevista en els presupostos d´enguany. La modificació de crèdits inclourà també la dotació de 65.000 euros per a la compra d'un habitatge del carrer Encarnació necessària per a la construcció de la rotonda prevista en l'encreuament amb el camí Vell Castelló-Onda.

La modificació de crèdits permetrà destinar els 182.000 euros de l'increment de l’1% de les nòmines dels funcionaris municipals, fins ara l´Ajuntament no havia pogut incorporar aquesta pujada salarial, a l'espera de la seua aprovació per part del Govern central i de disposar dels fons.

Altres 552.000 euros permetran abonar factures pendents en les regidories de Cultura i Esports, degut a l´increment d´activitats dels darrers anys.

L'última partida incorporada en la modificació de crèdits que aprovarà dimecres el Ple es refereix als 65.000 euros reservats per a l'adquisició d'un habitatge al carrer Encarnació, per a la posterior construcció de la rotonda de Santa Quitèria, a l'encreuament d'aquest vial amb el camí Vell Castelló-Onda.