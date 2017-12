Vila-real aprova en el ple un increment salarial als funcionaris

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real aprovarà hui en un ple extraordinari a les 14.00 hores, el pagament de l’1% d'increment salarial als funcionaris i personal municipal autoritzat per aquest any pel Govern central. En total, s'abonaran 182.124 euros, corresponents a l'actualització de nòmines des de l'inici de l'exercici pressupostari, després de diversos anys de congelació salarial durant el període de la crisi. Les restriccions i taxes de reposició dictades per l'Executiu central han provocat que l'Ajuntament compte amb 40 funcionaris menys que en anteriors èpoques, “malgrat haver multiplicat els serveis durant els sis últims anys”, puntualitza l'alcalde José Benlloch, qui incideix també en la pèrdua de poder adquisitiu soferta pels empleats públics.

La paga de l’1% als funcionaris s'abonarà a través del fons d'imprevists i no classificats reservat al pressupost de 2017. “Hem estat en tot moment previsors i responsables; per això, incloem des del primer dia en aquest fons la previsió de l'increment salarial dels empleats públics, a l'espera que el Govern central autoritzés l'actualització”, recorda el primer edil. El pagament de l’increment salarial es fa efectiu després de la modificació de crèdits aprovada a finals d’octubre.