Vila-real aprova la modificació del contracte de netetja viària

El ple aprova per unanimitat modificar el contracte de neteja viària. / ONDACERO.ES

L'Ajuntament de Vila-real ha celebrat un Ple extraordinari en el qual s'ha aprovat la modificació del contracte de concessió de la gestió del servei públic de neteja viària i manteniment de papereres.

Un punt que ha eixit endavant amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició i que permet afegir 98.807,37 euros a l'actual contracte, valorat en 901.661,31 euros, un increment del 10,95% que servirà per a millorar el servei i la imatge que s'ofereix de la ciutat, dins del Gran pacte local per la neteja de Vila-real que va anunciar recentment l'alcalde, José Benlloch.

La tinent d'alcalde i coordinadora general d'Alcaldia, Silvia Gómez, ha explicat que el contracte actual va ser adjudicat en 2009 i que “tot i que de manera puntual es prorrogue i modifique, es necessitava una millora substancial concorde a l'increment d'instal•lacions municipals noves, ja que s'havia quedat una mica obsolet”.

Així, en total seran 1.000.468,68 euros els que es destinaran a la neteja dels diferents espais públics. “Sabem que amb aquest increment no es van a fer miracles, però aquesta modificació vindrà acompanyada del Gran pacte local i d'un observatori específic sobre la neteja”, explica l'alcalde. “Hi ha dues parts molt importants en aquest pla, una és

netejar més i una altra embrutar menys i amb açò no estic responsabilitzant els veïns, però tots sabem que hem de ser més cívics i ser conscients que els diners que destinem de més a la neteja no es poden invertir en altres qüestions que també fan falta”, assenyala. Així, anuncia que els joves del projecte T’avalem destinats al pla integral ja estan ultimant detalls i que “en qüestió de dies coneixerem totes les novetats”. “Cal fer pedagogia i que tothom entenga que una ciutat més neta també és més saludable”, indica.

En la mateixa línia, Silvia Gómez afirma que “estem preocupats i volem la col•laboració de tots”. Per açò, ha recordat que l'horari per a tirar la brossa és de 20.00 a 23.00 hores i ha animat als veïns ha usar el servei gratuït de recollida de voluminosos i també l'ecoparc, entre d’altres. “És responsabilitat de tots”, apunta.

D'altra banda, el Ple també ha servit per a aprovar el pagament a proveïdors de dos blocs de factures per valor de 66.740 i 29.459 euros, un total de 96.199 euros, amb l'abstenció de l'oposició. A més, s'ha donat llum verda per unanimitat al contracte en règim de concessió de cinc parades en el Mercat Central. El regidor d'Economia, Xavier Ochando, ha destacat que són les últimes places lliures en el recinte, que es trauen a licitació fins a 2025 amb “una oferta molt avantatjosa, que s'ha elaborat sempre tenint en compte i escoltant els comerciants que ja estan instal•lats”.

També ha comptat amb unanimitat la proposta d'actualització de la tarifa de l'any 2017 de la quota del Consorci d'Aigües de la Plana i l'adhesió de l'Ajuntament als estatuts del consorci universitari associat a la UNED de Castelló a Vila-real.