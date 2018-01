Vila-real aprova una declaració institucional en contra de la violencia de gènere

Tres díes de dol oficial decretat per l´Ajuntament de Vila-real per l´assassinat masclista d´Andrea Carballo. A més, la mare i germana d´Andrea junt amb la corporació munipal, familiars i amics de la jove de 20 anys i veïns de la ciutat van guardar 3 minuts de silenci per la darrera víctima de violencia de gènere en la provincia de Castelló.

La concentració a les portes de l´Ajutament ha comptat amb la presencia de subdelegat del Govern a Castelló, David Barelles; el secretari autonòmic d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Alberto Ibáñez, i el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, a més de la família d'Andrea Carballo, amics i veïns de tota la ciutat.

Andrea és la víctima número 49 de la violència contra les dones en 2017 en tot l´estat a més de 8 menors i encara queden 4 assassinats més en procés d´investigació. L´alcalde ha demanat seguir condemnant junts, exigint més esforços i tolerència zero les institucions que tenen la capacitat de posar més mitjans per a evitar aquest assassinats. José Benlloch ha instat a denunciar quan es conega un cas i educar a la societat en valors d´igualtat. A més el primer edil ha agraït a la ciutadania l´exemple de concienciació i condemna contra la violència masclista que es va donar diumenge en la manifestació convocada.

Per la seva banda, la familia d´Andrea estudia noves accions ja que ” una vegada hem conegut la resolución oficial del cas, ens hem de reunir amb l´alcalde per tornar a isir al carrer” explica a Onda Cero Vila-real la portanveu de la familia, Carmen Risueño. La familia agraïx a l´alcalde de Vila-real, José Benlloch, que haja donat explicacions per no haver-se referit públicament fins el moment sobre si es tractava d'un cas de violència de gènere i destaca que la família s'ha sentit molt recolzada per tota la ciutat.

L´Ajuntament de Vila-real també ha cel-lebrat un ple extraordinari on s´ha aprovat una declaració institucional on l´Ajuntament declara la seva voluntat de fer la prevenció una política prioritaria i transversal i exigeix als governs estatal i autòmic més mesures de protecció. Tots els grups politics de la corporació, en el document han demanat mesures polítiques i institucionals des de diferents àmbits per a abordar el problema i donar resposta a les victimes, se sol-liciten recursos i personal especialitzat. La declaració institucional a més posa de manifest el preocupant grau de presència de la violència contra les dones entre joves i adolescents.

La declaración será trasladada al gobierno central así como al ejecutivo autonómico entre otras instituciones.