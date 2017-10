Vila-real aprofitara l'energia hidràulica per a la recarrega gratuïta de mòbils

L'ajuntament i FACSA posen en marxa un projecte pilot pioner en la província per a la recarregar de dispositius mòbils en la via pública i de forma gratuïta.

L'Ajuntament de Vila-real i FACSA ha posat en marxa un projecte pilot, que permet aprofitar l'energia que genera l'aigua al circular per la xarxa d'abastiment, per a produir electricitat per al seu ús en diferents aplicacions urbanes. En la primera actuació pilot, l'energia hidràulica podrà utilitzara per a la recarrega gratuïta de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics, en la via pública a través del tòtem instal•lat en l'avinguda Francisco Tárrega, enfront del col•legi Escultor Ortells.

El pal compta amb huit eixides USB i un sistema , que transferix l'electricitat a través d'ones als dispositius que disposen d'este tipus de tecnologia per a recarregar-se. El sistema permet la càrrega simultània de fins a nou dispositius electrònics a través d'energia hidràulica i sense cap cost ni per a l'usuari ni per a l'Ajuntament.

Es tracta del primer sistema d'este tipus que implantem en tota la província i un dels pocs en tot l'Estat, i permet aprofitar l'energia que genera l'aigua al circular per la xarxa d'abastiment per mitjà de dos turbines. Un hidrogenerador s'encarrega d'arreplegar l'energia a partir del propi pas de l'aigua i transformar-la perquè, a través d'una bateria recarregable interna, puga ser emmagatzemada i alimentar este punt de recarrega. El servici estarà en funcionament les 24 hores del dia.

Una altra de les possibilitats que es remena per a l'aprofitament de l'energia de l'aigua és la il•luminació de passos de zebra amb leds subministrats directament pel cabal de l'aigua potable. Es tracta d'una energia molt poc explorada, de cost zero i que, d'una altra, forma, es perd. En esta mateixa intenció, fa uns anys el Serveis public va decidir començar a utilitzar com a projecte pilot vehicles eléctrics, ara la regidoria renovarà la flota amb este sistema ecològic i econòmic.