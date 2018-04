Vila-real ajusta el model d´empresa local a la nova llei de contractes

Els nous protocols per la tramitació de contractes menors serviran per garantir l´agilitat i l´eficiència.

L´Ajuntament de Vila-real introduiex un protocolo per agilitzar les contractacions menors amb els proveïdors. / ONDACERO.ES

Un mes després de l'entrada en vigor de la nova llei, la junta de govern de Vila-real ha aprovat un protocol específic, que permetrà el compliment de la nova llei de contractes que està provocant importants distorsions . L´objectiu del nou protocol garantirà el model de Vila-real per l´aposta dels proveïdors locals, a més d´ajustar el model d´emrpesa local a la nova llei de contractes i garantir l´agilitat i l´eficiència en els contractes menors.

El nou reglament diferencia entre dos tipus de contractes menors, en funció de la quantia: contractes menors de més de 3.000 euros, que requeriran de la tramitació d'un expedient complet, amb informes de necessitat, proposta o factura proforma (pressupost, en el cas d'obres), entre altres requisits; i els pagaments menors, per a contractes de menys de 3.000 euros. En aquests casos, no es requerirà la publicació en el perfil del contractant i seran gestionats directament a través d'operacions comptables de retenció de crèdit (RC). Aquests dos tipus de contractacions es completen amb els contractes majors, a partir de 15.000 euros o 40.000 euros en el cas d'obres, que es gestionaran, tal com estableix la llei, a través de licitació pública.