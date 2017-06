Vila-real aconseguix una subvenció de 192.000 euros per a contractar a 20 jóvens de 30 anys.

L'Ajuntament de Vila-real contractarà en breu a 20 jóvens en pràctiques a través del programa Avalem de la Generalitat, que presa el relleu del programa pioner de beques municipals Vilabeca, evolucionat ara en la marca VilaVECA, sigles que responen al lema Viu l'Experiència Creativa Avalem. La iniciativa s'emmarca en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, pel qual es desenrotllen actuacions que incentiven la inserció laboral de jóvens no empleats ni integrats en els sistemes d'educació o formació, finançades a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu.

L'Ajuntament ha obtingut una subvenció de 192.291,40 euros per a contractar en pràctiques a 20 jóvens durant set mesos, ampliant així en un mes la duració de l'anterior Vilabeca. La nova marca VilaVECA comença hui dilluns a funcionar oficialment, quan es presentarà tota l'oferta disponible per a la selecció dels candidats en l'oficina d'ocupació, que realitzarà la selecció dels participants entre els inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil, en titulacions com a Arquitectura, Psicologia, Màrqueting, Publicitat, graus en ADEM, Història, Turisme, Belles Arts, Filologia valenciana i anglesa, cicles formatius de Comerç, Administració i Finances, Integració Social, Disseny Gràfic o amb el certificat de professionalitat d'Organització d'Esdeveniments.

Els participants, a més de poder realitzar les pràctiques professionals, també podran formar part del programa formatiu i creatiu que caracteritza a VilaVECA des d'edicions anteriors. Les condicions per a participar són ser menor de 30 anys, estar inscrit en l'oficina d'ocupació del Servef i tindre actualitzats les dades acadèmiques. A més, caldrà estar inscrit en el Sistema de Garantia Juvenil, tràmit que es pot formalitzar bé a través d'internet amb certificat electrònic, o de manera presencial en el Viver d'Empreses de Vila-real, ubicat en el carrer Monestir de Poblet, 15-24, en horari de 16.00 a 21.00 hores (telèfon 964 506 661 per a més informació) .

El programa es completarà en breu amb una altra subvenció de la Generalitat. En esta ocasió, l'ajuda permetrà la contractació de jóvens amb diferents perfils professionals per un període de 12 mesos, per a treballar en els diferents departaments municipals. Esta segona fase respon al nom VilaAvalemJoves i preveu incorporar a prop de 40 jóvens més a la formació laboral remunerada.