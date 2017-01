Vila-real aconseguix situar-se en la tercera ciutat amb menys desocupació de la Comunitat Valenciana.

La lluita contra la desocupació continua sent l'objectiu de l'ajuntament de Vila-real en matèria econòmica. Esta és la prioritat que es marca la regidoria d'Economia amb una partida pressupostària que ascendix a 926.000 euros, junt amb potències i impulsar el comerç local i els mercats de la ciutat, així com fomentar l'emprendimiento.

Les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i del Servef reflectixen que "en Vila-real continuem mantenint un creixement en ocupació per damunt de la media" i que "la taxa de desocupació interanual s'ha reduït un 14,8%, convertint-nos en la tercera ciutat de la Comunitat Valenciana amb menys paro" apunta l'edil d'Economia, Xavi Ochando.

Economia augmenta esta any en un 14% els convenis amb entitats que luichan contra la desocupació com, l'Associació d'Aturats de Vila-real (Adavi) , la Cambra de Comerç, Qualicer, el Pacte de la Ceràmica, Efecte Vila-real, la Fundació Caixa Rural, el Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI) , la Va unir de Comerç de Vila-real (Ucovi) , el conveni del qual passa de 18.700 a 20.000 euros, i la Fundació Tots Units, centrada en la lluita contra la desocupació entre persones en risc d'exclusió social, que passa de 30.000 a 54.000."

D'altra banda es destinaran 120.000 euros de recursos propis per a recolzar als emprenedors en l'accés a les noves tecnologies i per a la seua supervivència empresarial, que fan un total de 367.560 euros en subvencions, que es completen amb les de Generalitat i Diputació per a contractar persones de col·lectius vulnerables, entitats a què es tornaran a sol·licitar noves ajudes al llarg de l'any, o la del programa Llançadora d'Ocupació, que es tornarà a demanar després de l'èxit de la seua primera edició."

En l'apartat de Mercats, s'incrementa la partida en un 55%, on s'inclouen els 90.000 euros per a la reforma de la plaça del Mercat Central, que se sumen al pressupost per a la realització de noves campanyes de promoció del recinte. En la mateixa línia, Economia compta amb un apartat específic per a l'impuls del comerç local de la mà d'Ucovi, que repercutirà en la promoció -a través d'iniciatives com una targeta de fidelització, entre altres accions- i "en la formació del comerç per a obrir-se al mundo", que es complementa amb un conveni amb Efecte Vila- real."

Amb el pressupost, l'ajuntament pretén ajudar als autònoms i xicotets empresaris, a través de convenis amb el CEEI i de la Generalitat. A més, s'incrementen les partides de Desenrotllament Empresarial, de 119.300 a 209.303 euros (un 75,44% més) i de Promoció Econòmica, que ha crescut un 2,04%, passant de 285.145 a 290.971 euros.