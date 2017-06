Vila-real acomiada avui al seu primer tinent d´alcalde Pasqual Batalla.

L'Ajuntament decreta tres dies de dol oficial i suspèn tots els actes institucionals durant tres dies. La capella ardent quedarà instal•lada desde les 10.00 d´aquest matí i fins les 12.00 del migdia en l'ajuntament, per la qual cosa el servei de Atenció i Tràmits queda suspès, encara que sí es prestarà el servei de Registre Municipal, així com el de la Generalitat, en horari de 8.30 a 13.30 hores a les dependències del PROP, situades al carrer de Josep Ramon Batalla, 38.

El funeral per Pasqual Batalla se celebrarà a les 12.00 hores a l'església Arxiprestal Sant Jaume on estaràn presents els quatre gegants, el grup de dolçainers i altres entitats de Vila-real a les que va estar molt unit com la Congregació de Lluïssos, Apaval, Purisimeres, Rosarieres o la colla Gegantera.

COMPROMÉS AMB LA CULTURA.

Pasqual Batalla, qui va ser mestre de Primària de manera ininterrompuda des de 1976 fins a la seua jubilació en 2011, ha format part de la corporació municipal des de 1999 en diferents responsabilitats, primer com a regidor del Bloc, després com a portaveu del grup municipal i des de 2011 com a primer tinent d'alcalde i portaveu del grup municipal de Compromís. Vinculat a diferents moviments associatius i implicat en la defensa de les tradicions, ha sigut president d’Apaval i vicepresident de l'Associació Europea de Caces Tradicionals. A més, ha sigut membre de moviments socials com Els Lluïsos, Acció Cultural del País Valencià, membre fundador de la penya L’embolic i confrare d'honor de la Molt Il•lustre Confraria de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist i Verge de la Soledat. Batalla va ser l'encarregat de crear fa dues dècades la Regidoria de Normalització Lingüística i també va ser col•laborador en diversos mitjans de comunicació, sobretot en Poble, a través de la seua secció A cau d’orella, la recopilació de la qual li va servir recentment per a publicar el llibre Històries de Molins.