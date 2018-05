La UPC dóna un nou impuls a la campanya Coneixement

(No) Conéixer els límits (no) t’ajuda a gaudir és el nou eslògan que la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPPCA) de la Regidoria de Sanitat va a promoure a partir d'aquestes festes de sant Pasqual per a demanar responsabilitat i moderació en el consum d'alcohol i altres substàncies.

La campanya que substitueix a la popularment coneguda com a Coneixement!, que funcionava des de 2009 i que ara integra els més joves de la ciutat, en una iniciativa que pretén tenir continuïtat en el temps i funcionar més enllà dels festejos.

L'eslògan de la campanya amb els No ratllats indica una iniciativa en positiu. Es tracta de gaudir, de prevenir riscos, però no de prohibir . Per a açò, s'han creat cartells en els quals a més apareix la frase No deixes que res altere la teua realitat i un decàleg amb recomanacions per a gaudir de la festa, però sempre amb cura per un mateix i també amb respecte cap als altres.

Aquests cartells, així com díptics i punts de llibre amb tota la informació es repartiran a penyes i locals hostalers, així com a veïns i visitants durant els festejos. La pàgina web on apareixen totes les recomanacions i més informació de la campanya és coneixerelslimits.vila-real.es.