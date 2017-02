La Unitat Rural de la policia detecta 56 punts de millora i 47 adequacions en zones inundables.

La Unitat Rural de la policia local ha finalitzat la campanya d'incidències de seguretat viària en les zones rurals del terme. La campanya, que ha permés detectar 56 punts a millorar, a més de col·locar o reposar 47 tanques específiques en les zones inundables, s'ha realitzat per primera vegada, i per a això els agents han rastrejat totes les partides rurals, per a detectar deperfectos que puguen dificultar algun aspecte de seguretat per al ciutadà.

L'objectiu de la campanya ha sigut comprovar l'estat dels camins rurals, barrancs així com millorar la seguretat en les zones inundables. Les anomalies detectades van des de cunetes en mal estat a senyals de ciruculació rotes o deteriorades, plantes que invadixen la calçada i dificulten la visibilitat o asfalt en mal estat. Totes les incidències s'han comunicat als Servicis Públics Vila-real, amb caràcter d'urgent o no urgent, per a la seua reparació.