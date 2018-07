La Unitat Canina de la Policia Local de Vila-real presenta els primers avanços per a detectar el càncer de pròstata

La contribució de la Policia Local de Vila-real a la recerca del càncer de pròstata ha sigut determinant per a obtenir els primers resultats fiables d'una recerca pionera en la Comunitat Valenciana que compta amb la col·laboració de la Unitat Canina (UCAN) des de fa aproximadament dos anys.

Així ho han anunciat els representants dels implicats en el projecte. La regidora de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez; el comissari de la Policia Local, Domingo Adán; l'oficial de la UCAN, Alejandro Monferrer; la investigadora de l'Institut de Recerca Sanitària La Fe, de València, Alba Loras, i el cap de la unitat canina de l'Associació de Càncer en Persones i Detecció Olfactòria Canina (CDOC), Salvador López, han donat a conèixer el procés fins a la consecució dels primers resultats.

“És per a nosaltres molt important formar part d'aquest projecte que pretén millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant la recerca d'aquesta malaltia, que s'ha convertit en una autèntica xacra en la nostra societat, com és el càncer”, explica Silvia Gómez, qui ha mostrat el seu orgull i agraïment a la UCAN, composta per l'oficial Juan Sánchez Mundo i l'oficial Alejandro Monferrer, destacant que “gràcies a la implicació dels nostres policies en aquestes iniciatives, nostra Policia Local és un referent”.

Per la seua banda, el comissari Adán ha posat de manifest la predisposició a “col·laborar sempre que se'ns necessite”, en la mateixa línia que l'oficial Monferrer, que ha explicat que “quan van contactar amb nosaltres fa un parell d'anys va ser tot un repte, però volíem posar el nostre granet de sorra”. Així, indica que “els nostres gossos tenen una gran experiència en la detecció de substàncies, tant de drogues, com de diners o armament i aquesta experiència de la Unitat Canina és la que ens ha ajudat a portar avant la recerca, de la mà de les associacions implicades”.

Alba Loras apunta que aquest projecte “és singular, ja que integra els gossos en la recerca, però no com a objecte de la mateixa, sinó com a part de l'equip, ells són un investigador més”. Així mateix, explica que es va trobar una evidència científica que permetia diferenciar, mitjançant l’olfacte d'una mostra d'orina, els pacients que tenen càncer dels quals no. “El càncer de pròstata és el segon més comú en els homes a tot el món i es detecta per una proteïna en sang que també de vegades es manifesta en altres malalties diferents al càncer, que són realment freqüents”, afig. En aquest sentit, relata que “quan es detecta aquesta proteïna tots els afectats se sotmeten a una biòpsia de pròstata, un mètode molt invasiu que en el 70% dels casos determina que el pacient no pateix càncer”. “Es tracta d'evitar que les persones passen per aquesta prova, si abans s'ha detectat en l'orina algun marcador diferent i açò és el que hem investigat”, indica.

Per al projecte s'ha comptat també amb la col·laboració de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i l'estudi ha combinat tant les mostres de laboratori, com la tècnica de presentar-los als animals aquestes més de 1.000 mostres. “La gossa que hem utilitzat ha encertat en el 100% dels casos”, assegura. Aquesta primera fase, ja finalitzada, continua ara amb un segon període en el qual s'analitzen les mostres marcades per a identificar el compost que les diferència de la resta.

“El factor humà ha sigut vital, tant per part dels investigadors, com de la UCAN de Vila-real, que ens ha aportat tots els seus coneixements per a aconseguir que el treball amb els gossos siga menys complicat del que ja és, a causa de que les mostres solen estar molt contaminades d'olors i substàncies i no és fàcil”, afirma López, qui recorda que l'associació a la qual representa no té ànim de lucre i “naix de la impotència d'haver perdut a familiars per aquesta malaltia”.

A més, es mostra molt satisfet pels resultats. “Dels falsos negatius i positius que va detectar la nostra gossa, a tots se'ls fa seguiment i, concretament, tres persones que es van fer una biòpsia per a contrastar resultats van comprovar que l'animal tenia raó”, apunta. “Aquells que tenen un fals positiu no significa que els metges s'hagen equivocat, sinó que possiblement s'ha detectat en una fase molt primerenca, per açò anem a seguir molt de prop la seua evolució, per a traure conclusions”, apunta.

“Ha sigut molt gratificant per a la nostra Unitat Canina col·laborar en un projecte d'aquest tipus i esperem que puga seguir donant fruits tan positius per a la recerca i que es puga seguir ajudant a més pacients”, conclou Gómez. Més informació sobre el projecte i la possibilitat de col·laborar en http://c-doc.org/.