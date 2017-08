La UNED reobri la seua matrícula 2017/2018 després del tancament vacacional

Foto durant la presentació per l'obertura del periode de matriculació / ONDACERO.ES/Ajuntament de Vila-real

La UNED reprén el seu període de matriculació després del descans vacacional que va arrancar el passat 29 de juliol. A partir d'este dimarts 16 d'agost i fins al 20 d'octubre els interessats a estudiar en la UNED podran formalitzar la seua matrícula des de www.uned.es.

La UNED impartirà el grau de Criminologia des de la seua facultat de Dret i està estructurat en quatre cursos acadèmics, en la configuració del qual participen les Facultats de Dret, Ciències Polítiques i Sociologia, Psicologia, Ciències, Filologia i l'Escola Tècnica Superior d'Informàtica. Segons la pròpia Universitat, l'estudi destaca pel seu caràcter multidisciplinari, que es diferencia de la resta de titulacions afins per l'enfocament psicològic i social que ho situa en la línia més actual dels corrents criminològics.

Els alumnes que completen el títol obtindran un Graduat en Criminologia. Abans, en quart curs, els estudiants podran especialitzar-se en Ciències Penals, Psicologia de la Delinqüència o Criminologia Social. L'últim any, també serà en el que es realitzen les pràctiques, tant de forma presencial, per mitjà de les tutories impartides en els centres associats, com de manera virtual.

La matrícula estarà oberta fins al 20 d'octubre. El segon termini de matrícula serà el pròxim curs des de l'1 de febrer i fins al 8 de març de 2018, d'acord amb les condicions i requisits establits en la convocatòria corresponent per l'òrgan encarregat de la seua gestió.