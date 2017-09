UCOVI organitza la fira de l´estoc en la plaça Major el pròxim diumenge

Imatge de la plaça Major on es realitzarà diumenge la fira de l´Estoc. / ONDACERO.ES/VILA-REAL.ES

Unió Comerç Vila-real organitza per al pròxim diumenge 17 de setembre la fira de l´estoc, amb el suport de l´Ajuntament de Vila-real. La cita comptarà amb 27 expositors de sectors comercials molts diversos que oferiràn als clients a preus molt competitius.

L'objectiu d'aquesta fira és oferir per un dia als clients del comerç de la nostra ciutat productes amb de qualitat, a uns preus molt competitius. És una bona oportunitat per a passejar pel nostre poble i realitzar compres en un ambient relaxat, i en un horari ampli desde les 10.30 del matí a 20.00 hores.

Durant la celebració de la fira hi haurà tallers infantils, diferents demostracions de perruqueria i estètica. I a més hi haura un estant on Ucovi informarà de la nova targeta del comerç de Vila-real a tot aquell que s'aprope a la fira. Una targeta que ofereix al client descomptes en les seues compres en els establiments associats a i-más durant tot l'any.