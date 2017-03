Torna el Simposi de Naturalesa a l'abril amb més de 30 ponents internacionals.

El pròxim mes d'abril torna el Simposi de Fotografia i Naturalesa de Vila-real en la seua 14 edició, amb un programa científic de referència en l'àmbit del naturalisme i la divulgació ambiental d'abast internacional.

En la cita participen ponents de reconegut prestigi internacional i la presentació de projectes de divulgació amb un alt component d'innovació. Entre ells, en la primera jornada del certamen es presentarà el llibre 'Paisatge protegit de la desembocadura del Millars. Fauna', una guia visual de les més de 320 espècies detectades i fotografiades en el paratge natural per Julio García gràcies a la utilització de noves tecnologies de la imatge.

La presentació del llibre del Millars obrirà la programació científica del Simposi, que en esta edició compta amb més de 30 ponents, entre els que es compten personalitats del naturalisme com Joan domènec Ros, que abordarà les conseqüències del canvi climàtic; o l'investigador Vicente Urios, descobridor d'una nova espècie de xacal. Les conferències, audiovisuals i tallers s'impartiran el divendres i el diumenge en el CEA El Termet i el dissabte, en l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, que a la nit acollirà la Gala EDC Natura d'entrega dels premis de fotografia Ciutat de Vila-real i Karibu i els guardons honorífics a persones que han destacat per la seua labor investigadora, divulgativa i en favor de la conservació de la naturalesa.

El Simposi també pretén reconéixer enguany a personalitats destacades com Francisco Rosés, per la seua labor divulgativa a través dels seus viatges amb bicicleta per una trentena de països (premi Josef Cavanilles) ; Ernest Costa Saviola, excursionista i divulgador de naturalesa amb més de 500.000 fotografies en la seua trajectòria (premi Amic Félix) ; Joandomènec Ros i Aragonés, catedràtic d'Ecologia amb més de 12 llibres i un centenar d'articles publicats (premi Ramon Margalef) ; i Itinerantur, agència innovadora de rutes per la naturalesa (premi Jorge Londoño) , en un nou guardó per a posar en valor el turisme ecològic.

L'ajuntament de Vila-real és l'entitat pública que col·labora amb el congrés amb l'aportació de 12.000 euros. El certamen compte també amb la participació del Cefire i de Facsa.