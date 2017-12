Torna Nadalàndia al centre de Congressos de Vila-real

Del 27 al 30 de decembre el centre de Congressos, fires i trobades acollirà activitats de tot tipus per a tota la familia.

La Regidoria de Joventut de Vila-real ha renovat el concepte del parc infantil que cada any s'ofereix per aquestes dates als més joves de la casa i ha convertit Nadalàndia en tot un esdeveniment que combina un ampli ventall d'activitats que suposen una alternativa d'oci familiar ideal per a les vacances.

El Centre de Congressos, Fires i Trobades acollirà la iniciativa, tot i que amb un innovador format en el qual participen activament 21 associacions de la ciutat. Enguany Nadalàndia arriba amb un innovador format “en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible que marquen les Nacions Unides, on s'uneixen música, espectacles, esports, aventura, tecnologia i medi ambient per a posar a l'abast dels veïns un ventall d'activitats que suposen una alternativa d'oci saludable i positiva, amb activitats participatives que converteixen els assistents en els autèntics protagonistes”, assegura.

Del 27 al 30 de desembre, en horari de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.30 hores, el recinte acollirà tot tipus d'activitats organitzades per l'associació ACAHD de capoeira, el Club Handbol Vila-real, el Club Patí Ciutat de Vila-real, Maykun, l’Associació Esportiva Cultural i Arts Marcials, el Club Espeleològic Vila-real i el Club Snow-Skate Vila-real, en l'àmbit esportiu. També organitzaran activitats tecnològiques els membres de PINT i Con+Futuro, als quals se sumaran altres entitats juvenils i culturals com JuCar, Filles de Maria del Rosari, OtakUniverse, Otaku Onda, Orión, Creu Roja Joventut o Sambalea. També col•laboraran la Fundació Manantial, Protecció Civil, la Ràdio Espai Jove i les escoles municipals de teatre i dansa.

El Centre de Congressos es dividirà en diferents espais, denominats Esportlàndia, Divertilàndia, Ciberlàndia, Naturalàndia i Dibulàndia, que comptarà amb diferents activitats durant tot el dia. Cada jornada hi haurà un espectacle diferent amb pallassos, contacontes, màgia i titelles. La Regidoria de Normalització Lingüística, contribuirà amb un espectacle de titelles el dissabte 30, a les 17.00 hores, i la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, que oferirà el tancament a mode de campanades amb taronges.

L'esdeveniment és completament gratuït i que al llarg de totes les festes, les xarxes socials municipals, de la Regidoria de Joventut i de les associacions participants, oferiran diàriament una agenda amb les activitats programades per al dia. Per a acostar Nadalàndia a la ciutat, l'autobús urbà pararà també davant el recinte durant els quatre dies seguint el seu recorregut i horari habitual.