Torna la fira de la solidaritat el proper diumenge amb més participació

La plaça Major de Vila-real acollirà el pròxim diumenge, 22 d'octubre, la Fira de la Solidaritat i el Voluntariat, que arriba a la seua setena edició amb un total de 41 estands que s'instal•laran al cèntric àgora. Les ONG´s I entitats socials oferiran informació sobre l'activitat que desenvolupen i organitzaran una vintena de tallers, actuacions, concursos i jocs per a tots els públics i, especialment, perquè els més menuts participen i prenguen consciència de la importància de ser solidaris.

La fira obrirà les portes a les 10 i mitja del matí amb l´actuació de La luna de África. Més tard, Alcer Castalia realitzarà els tallers Lo tuyo me vale i Planta vida. Hi haurah taller de bombolles de sabó, Aludme organitza un concurs d'avions de paper. L'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer (AFA) ha preparat els tallers Imant libèl•lula i Segell i marcapàgines amb taps de plàstic. També l´ONG Pankara Ecoglobal ensenyarà a teixir mandales solidaris i EDC Natura oferirà una sessió de tai-txi. La Fundació Caixa Rural s'encarregarà de proveir als assistents amb suc, gràcies a la Taronja solidària, i per a acabar la jornada s'oferirà una sessió de balls de saló, a càrrec de Leo i Ana.

A més, al llarg de tot el dia, els estands de diverses associacions acolliran activitats com a jocs de cartes africanes, la roda africana i la sopa de lletres africanes; un bingo sonor; Marca-li un gol a la desigualtat; Encerta amb la solidaritat i una visita dels escriptors de la Associació Tirant lo groc. També hi haurà un mural de la solidaritat dissenyat pels xiquets de 6é de Primària dels col•legis locals; el concurs La broqueta més saludable; els jocs infantils La piràmide de l’alimentació i Vols ser solidari?, un Joc de llavors i el taller de primers auxilis Com et sentiràs quan sigues gran.