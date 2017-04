Torna la fashion Night amb música, moda i gastronomia.

Dissabte que ve a partir de les 20.00 hores de la vesprada arranca la IV edició de la Fashion Night a Vila-real. Prop de 80 establiments oferiran tot tipus de descomptes, degustacions i activitats paral•leles fins a les 24.00 hores. Es tracta de comerços que oferiran tot tipus de productes, des de moda per a totes les edats, fins a perruqueria, decoració, oci, viatges, complements per a mascotes i un llarg etcètera amb grans descomptes i sorpreses, acompanyats de música en directe, degustacions i desfilades.

Entre les novetats que enguany incorpora l'esdeveniment destaca el canvi de dates, avançant-se en el temps per a comptar amb un espai propi en el calendari d'activitats, on l'únic protagonista serà el comerç de la ciutat. . "La Fashion Night s'ha guanyat per dret propi un lloc en exclusiva en l'agenda de la ciutat per a passar a un nivell superior i posar-la més en valor", indica l'edil d'Economia, Xavi Ochando. D'altra banda, es fa un pas més enllà amb l'oferta de 30 productes concrets que comptaran amb el segell Fashion, que només es podran trobar eixa mateixa nit, de manera exclusiva, i que se sumen als descomptes generals en col•leccions o establiments.

A més, enguany hi haurà 28 zones outlet i un Punt Fashion en la Casa dels Mundina, on s'ubicaran aquells establiments allunyats de la zona centre i on també s'oferirà servici de ludoteca amb tallers per a xiquets i un punt de gastronomia, en el que tots els clients podran realitzar degustacions de productes.

Una altra de les novetats és l'adhesió de set locals hostalers que elaboraran un Bocadito fashion (tapa) que inclourà una beguda pel preu de tres euros i, a partir de la mitjanit, l'Antic oferirà un còctel especial a 5 euros. A totes estes activitats se sumaran quatre punts de música en vivo en els carrers Bayarri, Colom, Cova Santa i plaça Major -un més que l'any anterior-, activitats, detalls i degustacions en cada establiment i una desfilada de moda que tindrà lloc en la plaça Bayarri, en el que també es mostraran les últimes tendències per a mascotes.