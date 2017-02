Torna Assaltabarris a les places de Vila-real.

Participació Ciutadana avança les dates de la cita per al mes de març.

Les places de Vila-real seran preses al llarg del mes de març per multitud d'activitats per a tots els públics dins de la campanya Assaltabarris, que organitza la Regidoria de Participació Ciutadana. Es tracta d'una sexta edició que recupera la divisió dels quarters històrics de la ciutat, a més de reivindicar l'ocupació dels espais públics per la ciutadania, a través de qualsevol tipus d'actes socials i culturals arrelats a l'estil de vida mediterrani.

Les associacions de veïns tindran especial protagonisme en cada una de les cites d'Assaltabarris els dissabtes 4, 11, 18 i 25, de 17.30 a 20.00 hores, en les places de la Mayorazga, Sant Ferran, Jaume I i del Llaurador, i la companyia LA FAM és l'encarregada de programar les activitats en l'agenda de la cita. Cada mes tindran lloc quatre sessions, que podran estar vinculades a les arts escèniques; a les visuals, per exemple amb mostres fotogràfiques, o amb la intervenció en entorn urbà, a través de la creació de grafitis, així com també a un altre tipus de propostes, com la confecció d'enamores de punt de ganxo o patchwork.

La companyia valenciana La Finestra Nou Circ estrenarà el dia 4 en la Mayorazga la seua última obra, amb quatre acròbates i malabaristes. La plaça de Sant Ferran acollirà l'11 un espectacle de clown amb tècniques de circ, a càrrec de Al panoli, amb el seu treball En venda; el jardí de Jaume I, el dia 18, rebrà al Professor Karoli, amb el seu espectacle L'home roda, i el 25, el Llaurador acollirà les cançons valencianes en directe i amb la interpretació de quatre actors de l'actuació Els Rockin' Xics, de Splai Teatre.