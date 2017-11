Territori renova la il-luminació exterior de la basílica per dotar de visibilitat la façana

La regidoria de Territori afig una nova acció a l´any del centenari del patronatge de Sant Pasqual, com és la il•luminació exterior del temple, amb la qual es pretén dotar de major visibilitat a la façana de la basílica.

El projecte suposa una inversió de 10.000 euros i la substitució de les bombetes que actualment il•luminen el temple per altres de més eficients, a càrrec d'una empresa del municipi. “Hem renovat tota la instal•lació, substituint l'enllumenat existent, ja obsolet, per canons i llums de tipus led, per tal d’aconseguir una major eficiència energètica i estalviar en la factura”, explica el regidor de Territori Emilio Obiol.

Els nous punts de llum se situaran en zones com l'entrada i els campanars, de manera que es dota de nova imatge a l'edifici i es millora la seua visibilitat. “En un any com a aquest, en el qual celebrem que sant Pasqual és el nostre patró des de fa ja un segle, no podíem deixar passar l'oportunitat de renovar una cosa tan important per a un dels edificis méssignificatius de la ciutat, tant des del punt de vista espiritual com del patrimoni i com a recurs turístic”, indica Obiol.

Dins dels actes commemoratius del Centenari del patronatge de sant Pasqual, diumenge que ve, 19 de novembre, tindrà lloc una missa pontifical, oficiada pel bisbe de la diòcesi de Sogorb-Castelló, Casimiro López. La santa missa tindrà lloc a les 18.30 hores i comptarà amb la col•laboració d'entitats locals.