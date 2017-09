El Termet acull dissabte el II Unbroken Race amb 500 corredors de tot el territori nacional

El paratge protegit del Termet de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real es converteix aquest dissabte en un autèntic camp d'obstacles per a prop de 500 corredors de tot el territori nacional que posaran a prova la seua capacitat física, en la segona edició de la Unbroken Race. Respecte a la primera edició, “passem de 400 a pràcticament 500 persones, arribades des de diferents punts de l'Estat, que podran conèixer millor la nostra ciutat i gaudir de tots els atractius que els ofereix” explica el regidor de Esports Javi Serralbo.

Es tracta d´una carrera d'obstacles en la qual s'utilitzaran els propis recursos naturals de l'entorn per a donar més emoció a la prova. La prova, que començarà a les 9.00 hores, compta amb tres modalitats: la d'elit, una altra amateur i la popular, amb diferents normatives pensades per a cada perfil de corredor. Enguany s'han situat dos nous obstacles de grans dimensions a 50 metres de la línia de meta. Es una prova d'estratègia molt espectacular que conjumina força, coordinació i flexibilitat i que ens ajuda a seguir potenciant el disseny de ciutat de l'esport més enllà de les instal•lacions a cobert, promocionant l'activitat a l'aire lliure i sumant-se a altres proves com el triatló i la 5K a peu i 10K patins.

La competició puntua per a la lliga valenciana i per al rànquing nacional i també ho farà per al campionat d'Espanya i per al campionat d'Europa.