Teatre, música i màgia marquen la programació cultural del primer trimestre de l'any.

Cultura presenta la seua oferta per al primer trimestre de l'any 2017 amb música, teatre El Cultiva't de gener a març compta amb concerts com els del cicle de música emergent Auditiva i màgia., que se celebraran el 4 de febrer i el 4 de març en la sala Japan Rock Club, amb les actuacions de Sant Rostre + Electric Belt i Gherkins en la primera sessió, i amb Killerkume i Dûrga en la segona. També la Supramúsica Antiqva de Vila-real interpretarà un ampli repertori el 5 de febrer en l'Auditori, i el dia 11 del mateix mes la sala Japan Rock Club acollirà les actuacions de The Oddballs i The Rockin' Superherois.

La Big Band de Vila-real se suma a la programació amb un concert el 5 de març en l'Auditori, mentres Pow Wows i un grup local oferiran un concert en la Japan Rock Club el 24 de març. Sense eixir de l'àmbit musical, l'Auditori acollirà l'I certamen de Bandes. Memorial Iván Melcior Algarra, a benefici d'Acudim este mes de gener, concretament el dia 28. La mateixa entitat sense ànim de lucre organitza la representació 19 dies i 500 nits per al 2 de març en el mateix enclavament.

Els IV Playbacks solidaris de la Penya l'Esquella s'afigen a l'agenda el 10 de març, en l'Auditori, on també es realitzarà el 12 de març el XVI Concurs de Playbacks de Delwende i l'actuació dels alumnes de l'IES Francesc Tàrrega titulada Som del Tàrrega! Al llarg de tot el trimestre no faltaran les audicions acadèmiques de flauta (2 de febrer i 29 de març) , piano (dia 7 de febrer i 16 de març) , guitarra (8 de febrer) , clarinet, saxòfon i trompeta (13) , violí (20 de febrer i 28 de març) , guitarra elemental i professional (28 de febrer) , viola i violoncel (15 de març) , clarinet, saxòfon, trompeta i trombó (21) i oboé (23) , a càrrec dels alumnes del conservatori.

També tindran lloc al llarg d'este període la celebració dels XVII Premos Poble, el 10 de febrer en l'Auditori; els actes del 743 aniversari de la fundació de la ciutat, l'entrega dels premis 20 de Febrer, junt amb l'homenatge a la reina i dames del 2016, el 19 de febrer; sense oblidar la Revista parlada Camí, el diumenge 26.

En l'àmbit del teatre, la ciutat serà escenari de la programació que forma part de l'Abonament i d'altres obres incloses en l'agenda d'Escena familiar, com Els viatges d'Alex i Elena, que es representarà el diumenge 5 en Els XIII, o Screen man (5 de març) en Els XIII. A més, l'Auditori acollirà 1789 En un univers paral·lel l'11 de març, i MetAMORfosi el 16 de març, per a escolars.

Així mateix, veïns i visitants podran disfrutar d'exposicions com Hiroshima - Nagasaki Per un màs sense armes nuclears, fins al 12 de febrer en la Casa del Pol, a la que seguirà la mostra de pintura a l'oli de José Ramón Roman, del 3 al 19 de febrer en la Casa de l'Oli; l'exposició fotogràfica en commemoració del 50 aniversari de l'IES Francesc Tàrrega, del 24 de febrer al 12 d'abril en la Casa de Pol; la mostra del fotògraf Jordi Monfort, Nosaltres, del 24 de febrer al 12 de març en la Casa de l'Oli, i l'exposició del guanyador del XXXVI Concurs Nacional de Fotografia Sarthou Carreres, que tindrà lloc del 17 de març al 2 d'abril en la mateixa sala.

Un dels plats estrela de la programació serà la desena edició del Festival de Màgia de Vila-real Màgia x ací, que es realitzarà del 23 al 26 de març en els carrers de la ciutat i en el propi Auditori.