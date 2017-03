La Taula de Turisme i Oci es reunix per a incorporar nous membres.

El regidor de Turisme Emilio Obiol, ha presidit una nova reunió de la Mesa de Turisme i Oci. En esta ocasió la cita ha servit per a incorporar nous membres fixos, com un tècnic de Turisme i el president de la sectorial d'Agroturisme de Fepac-Asaja, Luis Ferriols. La Mesa de Turisme i Oci és el primer organisme de participació i assessorament de la ciutat en el sector turístic i està format per representants de tots els subsectors del turisme local, com ara hotels, oci nocturn, agències o restaurants, així com àrees relacionades, amb l'objectiu de "contribuir a crear una infraestructura turística competitiva" i impulsar el turisme local.

Es tracta d'una reunió ordinària, on s'han donat compte dels actes amb motiu del Centenari del Patronatge de Sant Pasqual, i d´altres com la XI Ruta de la Tapa, que se celebrarà del 20 d'abril al 7 de maig.

A la cita han acudit com invitats un membre del Vila-real Club de Futbol i un altre de la Junta Central de Setmana Santa, "porque volem continuar treballant de la mà dels professionals de tots els àmbits vinculats al turisme i oci de la ciutat per a construir i consolidar el projecte turístic de Vila-real com a motor econòmic i de crecimiento", apunta l'edil Obiol.