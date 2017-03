Una tanca de seguretat protegix la via del tren al seu pas per la ciutat.

Adif ha instal-lat una valla de seguretat per tot el recorregut de la via del tren. / ONDCERO.ES

Vila-real compte ja amb una tanca de protecció que comprén tot el recorregut del tren al seu pas per la ciutat, fent-se càrrec de la instal·lació l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) . És el resultat d'una reivindicació de l'Ajuntament, "que ha sigut l'encarregat de sol·licitar el seu muntatge, per a salvaguardar la seguretat de les persones en diferents zones del terme municipal , que han sigut adequades , de manera que ja no es pot creuar ni tampoc caminar junt amb les vies, i per tant s'evita qualsevol perill per als ciudadanos" apunta l'edil de Territori, Emilio Obiol.

També la delegació de territori ha tornat a recalcar i demanar la construcció d'un pas de vianants subterrani en les estació de trens que substituïsca la passarel·la metàl·lica elevada construïda dins del projecte d'accessibilitat acordadao pel Ministeri de Foment amb l'equip de govern del PP, " una estructura que ha resultat ser un desastre, ja que són els propis veïns i usuaris els que des del primer dia s'han que fat de tots els problemes que genera la passarel·la, des de vertigen per a algunes persones, fins a problemes amb els ascensors, que quan no estan avariats funcionen amb gran lentitud, per la qual cosa molts viatgers arriben inclús a perdre el tren, a més de l'impacte estètic que genera" argumenta Obiol, qui mostra novament la preocupació de l'equip de govern davant de la falta de seguretat del recinte, per la qual cosa espera que des d'Adif se tinga la mateixa bona disposició que s'ha tingut amb la instal·lació de la tanca en transporte público.