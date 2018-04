Talls de pèl solidaris en la Fashion Night

Vila-real tornarà a convertir-se en un gran aparador comercial per cinquè any consecutiu aquesta nit, entre les 20.00 fins a les 00.00 hores. Els comerços locals prenen el protagonisme ja que oferiran tot tipus de descomptes i promocions especials, així com regals i sorpreses i organitzaran desfilades, activitats i música en directe.

Al voltant de 50 comerços, tant pertanyents a Ucovi com independents, oferiran tot tipus de productes, des de moda per a totes les edats, fins a perruqueria, decoració, perfumeria, flors i altres productes a preus especials. Més de 20 zones outlet i 15 productes amb un preu estrella, la oferta es veurà complementada amb animació en el carrer, grans descomptes, sorteigs, sorpreses, photocall, concerts, un DJ, càtering i còctels en les tendes i molt més”, indica l'edil.

Entre les actuacions musicals destaquen la de Señorita Por favor (homenatge a Sabina), a les 20.00 hores, en els carrers sant Roc-Colom; a les 21.00 hores, la plaça de la Vila acollirà el concert de YotocoSon; a les 22.00 hores actuarà Melón en la Sang-Cova Santa, i a les 23.00 hores serà el torn de Dayan Soul.

La Casa dels Mundina es convertirà en el punt de trobada de la cita, amb diferents mostres en les quals es farà un avanç de la moda que es portarà aquest estiu, on no faltaran les idees quant a perruqueria i maquillatge, moda infantil i juvenil, moda de dona i home i complements, així com per a les mascotes.

També la Casa dels Mundida oferirà a les 21.00 hores, talls de cabell totalment gratis a qui es talle un mínim de 23 centímetres, ja que el pèl serà donat a l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). A aquesta activitat solidària se sumarà la instal•lació en la plaça de la Vila d'un estand informatiu de l'Associació Andrea Carballo contra la violència de gènere.