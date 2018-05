El taller d´Ocupació inicia les practiques en sanitat i agricultura

Els 20 beneficiaris del Taller d'Ocupació de Vila-real en les modalitats d'atenció sociosanitària i auxiliar d'agricultura acaben d'iniciar el període de pràctiques, després de realitzar la formació teòrica, desenvolupada entre desembre i abril.

Els beneficiaris de l'especialitat d'agricultura realitzaran pràctiques de poda amb la cooperativa Real Export fins a l'1 de juny i a partir de llavors iniciaran un projecte de cultiu en un terreny municipal, destinat al foment de l'agricultura ecològica, utilitzant sistemes agraris sostenibles i fent ús racional dels recursos. Per la seua banda, els alumnes del mòdul d'atenció sociosanitària s'han incorporat a la residència Mare de Déu de Gràcia, la residència i centre de dia de discapacitats psíquics i el centre de dia d'alzheimer Molí la Vila per a realitzar les pràctiques fins al 30 de novembre.

Cal recordar que el taller compta amb una inversió de 412.635 euros, dels quals el Servef aporta 389.059 i la resta –prop de 24.000- el consistori. Els alumnes de l'itinerari agrícola obtindran dos certificats de professionalitat: el d'Activitats auxiliars d'agricultura de nivell 1 i el de Fruticultura, nivell 2. Els beneficiaris de l'itinerari de serveis socioculturals i a la comunitat aconseguiran el certificat de nivell 2 d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. “A més, per a aquells alumnes que vénen del nivell 1 i no tenen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria se'ls prepara per a presentar-se als exàmens”, apunta Ochando.

Una vegada finalitzat l'any de formació, els participants –tots majors de 25 anys- obtenen títols homologats i reconeguts pel Ministeri d'Educació. Els alumnes desde el primer dia de programa cobren el salari mínim interprofessional, 770 euros.