Sisena edició de Laquima Vere amb més de 200 participants el dijous sant

La representació de l’espectacle musical, de tall contemporani, Laquima Vere, que tindrà lloc el Dijous Sant a les 21.00 hores a la plaça Major, continua evolucionant, creixent i incorporant novetats, aconseguint el seu punt de maduresa en l'ideari col•lectiu de Vila-real. Una consolidació que arriba amb la sisena edició, dins de la Setmana Santa local, en la qual veïns i visitants de tota la comarca tornaran a ser testimonis del treball que al voltant de 200 persones realitzaran sobre l'escenari, entre musics, actors i cantants.

“Personalment, puc dir que és un esdeveniment espectacular i emocionant, ja que comptarem amb més de 200 músics, actors i cantants”, afirma Vila, qui assegura que “des de la Regidoria de Turisme ens sentim orgullosos de comptar en la programació de la nostra Setmana Santa, la més antiga de la Comunitat Valenciana i declarada d'Interès Turístic Provincial, amb aquest esdeveniment, que és tot un referent”.

l'autor de l'obra, Alfredo Sanz, ha resaltat que que “Pasqual Batalla va apostar per aquest treball, juntament amb Porcelanosa, per açò no podem referir-nos a aquest acte sense recordar la seua intervenció”. Sanz assegura que “Laquima Vere s'ha guanyat un lloc en l'imaginari col•lectiu, tothom sap de què parlem, tant que en algunes ciutats ja estan engegant idees similars per a dinamitzar el nostre patrimoni artístic i cultural en dates tan assenyalades”. A més, afig que “seguim esforçant-nos perquè aquest és un acte allunyat de la normalitat, amb un segell de distinció que, al costat d'un punt de maduresa, fan de Laquima Vere un esdeveniment consolidat que no deixa de renovar-se i que enguany, com no podia ser d'una altra manera, va a seguir incorporant nous punts d'atracció tant en la iconografia com en l'escenografia” conclou Sanz.