Servicis Socials inclou nou tècnics per a llançar el nou programa sociolaboral per a persones en risc d'exclusió

El departament de Servicis Socials ha fet saber hui que es reforçarà amb nou tècnics per a dur a terme el nou programa sociolaboral dirigit a persones que es troben en risc d'exclusió social. L'Ajuntament, per a dur a terme esta iniciativa rebrà 148 828 euros que procediran de fons europeus.

“D'una Generalitat que ens donava l'esquena, fins i tot no pagant les ajudes socials, hem passat, amb el nou govern autonòmic, a una altra que no solament paga sinó que duplica el finançament per a l'atenció social municipal, amb 600.000 euros en 2017”, ha explicat el regidor de l'àrea, Álvaro Escorihuela. Qui ha insistit en la importància de les ajudes del Consell a l'hora de promoure i crear este tipus d'iniciatives.

A més, Escorihuela ha assegurat que amb els nou professionals que implementaren el nou programa d’intervenció social Itineraris integrats d’inserció sociolaboral, s'ajudarà al voltant de 150 persones una vegada haja finalitzat el curs. Per a açò, el programa autonòmic defineix diverses fases d’actuació, dónes del diagnòstic individualitzat, el desenvolupament d’itineraris personalitzats i acompanyament, l’alfabetització digital dels beneficiaris o el desenvolupament d’habilitats socials.