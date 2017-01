Servicis Socials comptarà amb un pressupost de 2 milions d'euros per a 2017.

L'Ajuntament de Vila-real destinarà més de 2 milions d'euros per a l'àrea de Servicis Socials, una partida que suposa el 15% del total del pressupost. Des de l'any 2011," el departament de Servicis Socials ha experimentat un important creixement, que en 2017 es consolida amb més de 2 milions d'euros", explica el regidor de Servicis Socials Álvaro Escorihuela.

Esta quantia econòmica té com principals línies d'actuació les ajudes a les famílies que continuarà sent una de les principals prioritats del departament, el suport a la xarxa d'entitats socials, "el treball de la qual és fonamental per a poder atindré els necessitats de col·lectius amb necessitats especifiques i els sectors mes desfavorits de la població" apunta el regidor, i el llançament del primer banc de pisos . " Amb estes ajudes, donem cobertura a les necessitats bàsiques de les famílies amb ajudes d'emergència immediata, material escolar, el programa de vals d'aliments frescos o la renda garantida de ciudadanos", explica Escorihuela. També s'incorporen per primera vegada les ajudes nominatives, per part de la Generalitat Valenciana, per a la pobresa energètica.

El pressupost de 2017 contempla una inversió de 217.000 euros en convenis amb una dotzena d'entitats de l'àmbit sociosanitari: Càritas (21.000 euros), Joventut Antoniana (13.000), Acudim (20.000), Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer (25.000), Fundació Manantial (20.000), Fundació Síndrome de Down (12.000), Sant Vicent de Paül (6.000), la PAH (11.000), Creu Roja (50.000), Associació Espanyola Contra el Càncer (20.000) i, per primera vegada, Smara (9.000) i Afervil (10.000), aquesta última fruit del diàleg amb els grups de l'oposició.

El pressupost social reserva també un paper important per a programes d'atenció als famílies i oci inclusiu, en particular els diferents Aplecs en vacances escolars que garanteixen l'atenció als menors en tots els èpoques de l'any, o el finançament del centre de menors Espardenyers. A mes, enguany Serveis Socials reserva també una partida de 31.000 euros per a la posada en funcionament del centre Maria de Lluna i és completarà la xarxa d'instal·lacions sociosanitàries amb l'adequació de la nova seu comarcal de Creu Roja en l'antiga Escola Taller. Per a açò, l'àrea de Sanitat hi ha rereservat una inversió de 140.000 euros.

També es preveu una injecció de 10.000 euros per al mobiliari dels dos pisos facilitats per la Generalitat amb la finalitat de destinar-los al primer banc d'habitatge social de la ciutat. El projecte, en el protocol de funcionament del qual treballa el departament, pretén atindré els necessitats sobrevingudes d'habitatge que ara és deriven a un altre tipus de recursos, com hostals. L'increment de plantilla i reestructuració de l'àrea de Serveis Socials serà una altra dels novetats del 2017. S'esta treballant en una reestructuració que permeta assumir els noves espades assignades en matèria de dependència.