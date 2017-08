Servicis Socials va atendre a més de 2 500 famílies durant el curs passat

El Departament de Servicis Socials de l'Ajuntament de Vila-real ha atés a més de 2 500 famílies, i ha gestionat 1513 expedients. Així ho ha fet saber el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, qui ha presentat aquest matí la Memòria del departament corresponent a l'any passat, exercici en el qual ha seguit reforçant-se el sistema de protecció social, en col·laboració amb les entitats locals, fins al punt que, des de la posada en funcionament de l'àrea municipal fa tres dècades, s'estima que un 62% de les famílies vila-realenques han sigut ateses pels Serveis Socials en algun moment de les seues vides.

Aquesta aposta s'ha vist reflectida en el balanç de gestió del 2016, any en el qual han arribat a Serveis Socials un total de 493 nous casos. Quant als expedients gestionats, destaquen els relatius a les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència, que han passat de 176 en 2015 als 332 de l'exercici passat. "Aquesta dada revela fins a quin punt es tracta d'un servei normalitzat, que treballa des de tots els àmbits per afavorir el benestar dels ciutadans i la igualtat d'oportunitats, no tan sols en la concessió d'ajudes i l'atenció a persones en exclusió o en risc d'estar-ho, sinó també a través de molts altres recursos d'atenció a la infància, assistència a persones majors o a les persones amb capacitats diferents", detalla Escorihuela.

Els serveis d'ajuda a domicili, el programa d'intervenció i prevenció Promou, el centre Ziga-Zaga, el Seafi o l'Aplec de Temps Lliure són altres recursos de Serveis Socials, als que s'afegeix la col·laboració amb entitats socials, a les quals, entre subvencions i convenis directes, s'han destinat més de 300.000 euros durant 2016.