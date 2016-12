Servicis Públics ja ha començat amb el pla per a l'adequació dels col•legis.

Amb l'inici de les vacacions escolars del nadal, la regidoria de Servicis Públics ha posat en marxa un pla de xoc per a l'adequació i posada al punt dels centres escolars de Vila-real. Es tracta de 38 actuacions de xicotetes obres de manteniment, amb una inversió de 40.000 euros.

El pla ja va començar la setmana passada en alguns col•legis com el pintat del perímetre exterior del col•legi Concepció Arenal. Durant 2016 s'han dut a terme 734 intervencions" hi han moltes que no s'han pogut realitzar per la incompatibilitat amb les classes, motiu pel qual les hem acumulat totes en estes pròximes dos setmanes, amb l'objectiu de resoldre-les al mateix temps durant les vacacions de nadal dels alumnes "apunta el regidor e Servicis Públics, Francisco Valverde.

Entre els treballs, que afecten tots els col•legis, destaquen la reparació de cobertes, de neteges, la fixació de sanitaris, revisions de les reixetes de l'aire i canalitzacions, reparació i pintura de portes, bancs, parets i reixes, posada al punt de calderes i altres.