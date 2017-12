Serveis Socials destina 300.000 euros per ajudar a les famílies a pagar despeses de la llar.

L´Ajuntament de Vila-real cada any destina una partida per ajudar a les famílies amb sense cap prestació a pagar lloguer, aigua, llum i gas.

La Regidoria de Serveis Socials de Vila-real destina cada any al voltant de 300.000 euros per a ajudar a les famílies al pagament del lloguer i altres despeses relacionades amb la llar, com els subministraments d'aigua, llum i gas.

El regidor de l'àrea, Álvaro Escorihuela, ha explicat que “per a aquest Ajuntament les persones són l'única prioritat i per açò cada any fem un esforç per invertir al màxim en recursos econòmics perquè els nostres veïns puguen viure dignament”.L'edil ha assegurat que “hem hagut de suportar crítiques perquè la ciutat no té habitatges socials, però això no significa que l'Ajuntament no estiga donant solucions a tot aquell que ho necessita a través d'ajudes socials”.

En aquest sentit, Escorihuela ha posat com a exemple els dos últims anys. “En 2015 es van destinar 270.000 euros en ajudes socials, la meitat, aproximadament, 135.000 euros van ser íntegrament al pagament de lloguers”, apunta. “A aquesta quantia se sumen els 170.000 euros que van rebre els usuaris de la renda garantida –un total de 79 famílies-, quantitat que en la seua majoria també va directament al pagament del lloguer i altres despeses derivades del manteniment de la llar, com les factures d'aigua i llum”, explica.

En total suma uns 300.000 euros, quantitat global que també es va destinar en 2016, amb prop de 330.000 euros en total”, indica i afig que “una altra part de les ajudes socials, sense comptar amb la renda garantida, també s'assigna per a fer front a necessitats bàsiques, la gran majoria dels usuaris la destinen a despeses de l'ús de l'habitatge”.

El responsable de Serveis Socials reconeix que “tot i que és veritat que no hi ha nous habitatges socials, a pesar que no és competència municipal, treballarem perquè la Generalitat puga construir nous edificis per a aquest fi”. No obstant açò, recalca que

“davant aquesta situació, aquest equip de govern no ha permès mai que ningú es quede sense un lloc on viure, açò està garantit, perquè estem fent tot el que podem i les entitats socials que treballen amb l'Ajuntament, gràcies als convenis existents, també estan contribuint al fet que tothom tinga una solució”.