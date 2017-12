Serveis Socials convoca el Campus Natura per a xiquets amb diversitat funcional

La Regidoria de Serveis Socials, dirigida per Álvaro Escorihuela, programa per a aquest Nadal una nova edició del Campus Natura, que un any més fomentarà la integració de xiquets amb capacitats diferents.

El programa tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener al Centre d'Educació Especial la Panderola en horari de 9.00 a 14.00 hores. “Un any més, volem que xiquets i joves amb necessitats educatives especials tinguen una alternativa d'oci adaptada perquè es puguen sentir integrats”, explica el regidor de l'àrea, Álvaro Escorihuela, qui destaca que “al mateix temps, a través d'aquest campus pretenem donar un respir a les famílies durant les vacances”.

Les inscripcions es realitzaran els dies 11 i 13 de desembre, de 10.00 a 11.00 hores, a la Casa dels Mundina i la participació en aquesta iniciativa tindrà un cost de 15 euros. “Gràcies a totes les activitats complementàries programades, els participants podran gaudir d'una major socialització i d'un temps lliure de qualitat”, indica l'edil, al mateix temps que afig que a més de fomentar la integració i socialització de l'alumnat, “ajudem al fet que, tot i que es troben en un context no formal, seguisquen amb una rutina diària, en la qual posen en pràctica exercicis concordes a les seues possibilitats”.