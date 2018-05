Serveis Socials ha atès 31 persones en atenció domiciliària

L'atenció domiciliària és un recurs que permet donar suport directament en la seua llar a aquelles persones, principalment majors, que per diferents motius tenen dificultats per al desenvolupament d'activitats quotidianes de manera autònoma i per a atendre situacions d'emergència.

El gruix de les atencions les han requerit persones majors (26 en total), encara que també s'ha atès a persones amb discapacitat i amb altres necessitats, per la qual cosa els treballadors de l'àrea han destinat 7.503,5 hores de treball en tot el 2017.

El programa, amb un cost de 120.016,78 euros, ha comptat amb una aportació de 43.155 euros per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. L'objectiu d'aquest programa, segons el regidor de Serveis Socials Àlvaro Escorihuela “ és prevenir l'ingrés en institucions, augmentar la qualitat de vida i augmentar l'autonomia personal i familiar, ajudant al fet que aquestes persones puguen romandre en el seu entorn i garantint que tinguen cobertes totes les seues necessitats bàsiques i una correcta atenció”.

Aquest servei, té un cost mitjà per usuari de 3.871,50 euros, no té llista d'espera, per la qual cosa ningú es queda fora.