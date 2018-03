La senyalística dels establiments d´hosteleria estarán normalitzats

La Regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real acaba d'iniciar una nova campanya de senyalística que, sota el nom Retolar en valencià, senyal d’identitat, facilita als comerços de la ciutat, especialment al sector de l'hostaleria, la retolació dels seus principals cartells indicatius en valencià.

Els destinataris de la campanya són restaurants, cafeteries, bars i comerços, que podran sol•licitar una caixa gratuïta en la qual trobaran set plaques adhesives amb diferents rètols d'utilitat per al seu dia a dia.

Magatzem, Privat, Lavabos, Hòmens, Dones, Adaptat o Wi-fi debades són algunes de les plaques, a les quals se suma una altra amb les inscripcions Obert-Tancat i l'horari d'obertura del comerç i els adhesius a doble cara Espenteu-Estireu i Endavant, l’atenem en valencià. Aquests rètols estan elaborats amb un material resistent i polivalent i han sigut dissenyats per Pablo Ejarque, amb la col•laboració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) de València i forma part d´aquesta campanya, iniciada per la Diputació de València, en la qual han col•laborat diversos municipis valencians, com és el cas de Vila-real. Per a poder aconseguir la caixa, només cal posar-se en contacte amb la Regidoria de Normalització Lingüística, al telèfon 964 547 009 o al correu electrònic a normalitzacio@vila-real.es.

També el regidor de Normalització Lingüística Santi Cortells, ha presentat una nova iniciativa dins de la històrica campanya El nom és Vila-real, que funciona de manera ininterrompuda des del 1995, que té per objectiu difondre la correcta denominació de la ciutat amb guinet i erra minúscula, que encara se segueix utilitzant de manera errònia.

La Regidoria ara presenta una nova estoreta de ratolí, amb el primer dibuix de Quique que es va utilizar com a imatge de la campanya. Aquesta estoreta, arribarà també als comerços que sol•liciten la caixa de retolació en valencià i a totes aquelles entitats de Vila-real que la sol•liciten, de manera gratuïta.