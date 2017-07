Santiago Cortells substituirà Pasqual Batalla en les llistes de Compromís

Xavi Ochando en la roda de premsa per a donar a conèixer el nou cap de llista / Ondacero.es/Compromís

El grup municipal Compromís va anunciar ahir en un comunicat que Santiago Cortells serà el nou cap de llista. Segons este mateix informe, quan ja s'ha arribat a l'equador d'esta legislatura, són més de 50 les iniciatives que Compromís ha dut a terme en distints àmbits.

"A pesar de les seues circumstàncies personals, no va deixar de costat l'atenció als veïns, el contacte directe amb les associacions i col·lectius de la ciutat i, sobretot, va impulsar actuacions molt importantes", així recordava el nou cap de llista, Santiago Cortells al difunt recentment, Pasqual Batalla.

A més d'esta pèrdua, el grup municipal també va haver de fer front a altres eixides. María Dolores Parra va ser la primera a abandonar el grup, encara que ara exercix de directora general d'Internacionalització. També hi han hagut altres incorporacions com la de l'edila Gemma Gil, o el propi Cortells.

Xavi Ochando, portaveu del partit a Vila-real, ha destacat: "ha sigut un any dur però ens queda la satisfacció de comptar amb un equip preparat per a afrontar les adversitats i seguir al peu del canó els 365 días". A més, este comunicat incidia en les 20 mocions presentades per a exigir més ajudes derivades dels POIS de la Diputació.