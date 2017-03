El sacerdot Manuel Martin Nebot serà el mantenidor en l´acte d´imposició de bandes a la reina.

Martin Nebot ha recorregut diferents punts d´Espanya on es venera al patró Sant Pasqual. És fill adoptiu de la Pobla Tornesa i actualmente és rector de Sant Vicent Ferrer d´Almassora.

El sacerdot vila-realenc Manuel Martín Nebot serà el mantenidor de les festes patronals de sant Pasqual, en l'acte del Pregó de Festes i presentació de la reina i dames de 2017. Martín Nebot, que durant anys ha exercit el seu ministeri sacerdotal a la Pobla Tornesa, d'on és Fill Adoptiu, és en l'actualitat rector de la parròquia de Sant Vicent Ferrer d'Almassora i, entre els motius per a la seua elecció, ha pesat la seua contribució a la cultura local a través d'una sèrie de reportatges a la revista Poble, en els quals ha recorregut diferents punts de la geografia nacional on es venera al patró de Vila-real. “Un motiu més per a commemorar el Centenari del Patronatge de sant Pasqual sobre la nostra ciutat”, ha manifestar l'alcalde, José Benlloch.

L'acte del Pregó de Festes i Imposició de Bandes a la reina de les festes de 2017, Verónica Fortuño Espinosa, i la seua cort d'honor, formada per Danae Navarro Arjona, Afra Rubio Bonet, Isabel Carda Navarro i Mónica Font García, se celebrarà a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner el dissabte 29 d'abril a les 21.00 hores.