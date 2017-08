La rotonda d'accés a Vila-real per la carretera de Borriana incorporarà nous elements d'il·luminació

La rotonda d'accés a Vila-real per la CV-185 (carretera de Borriana) incorporarà nous elements d'il·luminació, amb l'objectiu de ‘millorar’ la seguretat i ‘dignificar’ l'entrada este de la ciutat, segons paraules del regidor de Territori, Emilio Obiol. Les reformes ocasionaran una inversió pròxima als 11 000 euros que assumirà l'Ajuntament.

Aquest mateix departament ha dut a terme el derrocament de l'esquelet immobiliari i l'ampliació i urbanització de la rotonda a càrrec de l'estació de servici construïda en el seu lloc. En una segona fase, ha gestionat també l'embelliment de l'entorn, a càrrec de la urbanització de la Ciutat Esportiva Pamesa, amb la instal·lació d'un monòlit de cinc poals confeccionats en trencadís que formen el nom de Vila- real, realitzats sense cost per a la ciutat per una fundació que treballa amb persones amb discapacitats.

“Quant arribem al govern municipal, en esta zona l'única cosa que hi havia era l'esquelet d'un edifici sense acabar fruit del fiasco immobiliari i una xicoteta glorieta clarament insuficient per a un accés urbà d'aquesta rellevància, que regula el tràfic procedent tant de la CV-185 com de la N-340 i a pocs metres de l'Hospital de la Plana”, recordava Emilio M. Obiol. Qui a més va assegurar que s'està treballant en altres projectes de millora de l'entorn, com la possibilitat d'habilitar una xicoteta àrea verda en un sobrant de terreny entre l'entrada a la Ciutat Esportiva Pamesa i el pont de de l'hospital.